Giornate dell’Archeologia: porte aperte e visite guidate all’Antica Norba

In occasione delle Giornate dell’Archeologia 2019 che si terranno dal 14 al 16 giugno, anche il Museo Archeologico A.G.Saggi e il Parco Archeologico dell’Antica Norba organizzano un’apertura straordinaria con visita guidata gratuita agli scavi.

Dal 13 al 16 giugno il Museo Archeologico di Norma apre le sue porte ai visitatori con una serie di visite guidate gratuite e inoltre, in programma per sabato 15 giugno una giornata tutta dedicata all’archeologia e alle visite guidate gratuite sia al Museo che al Parco dell’Antica Norba.

Una serie di giornate per scoprire le bellezze archeologiche, storiche e naturalistiche dell’antica cittadina romana della quale oggi si possono ammirare imponenti reperti e tantissimi oggetti custoditi nel Museo Archeologico e che ci raccontano gli usi e i costumi dei nostri antenati.

L’appuntamento

È dunque per dal 13 al 16 giugno con le visite guidate gratuite presso il Museo e il 15 giugno dalle ore 10.00 alle 14.00 per l’ingresso e la visite guidata gratuita al Museo Civico Archeologico e alle 16.30 per la visita guidata gratuita agli scavi archeologici dell’Antica Norba.

Gallery