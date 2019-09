Giornate Europee del Patrimonio: a Formia tante iniziative per tutti

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2019 anche a Formia sono in programma diverse iniziative che promuovono i luoghi della cultura.

Il raggruppamento associativo Sinus Formianus, in collaborazione con la Soprintendenza, il Comune di Formia e l'IPSEOA "Celletti" di Formia, ha organizzato diversi appuntamenti per consentire a un pubblico variegato di godere delle bellezze cittadine grazie a visite guidate, laboratori e percorsi guidati animati alla Tomba di Cicerone e all’ Area Archeologica Caposele. I percorsi saranno resi accessibili anche alle persone diversamente abili, con percorsi tradotti in LIS (Lingua Italiana dei Segni) e saranno organizzate attività specifiche.

Le visite guidate all’interno della Tomba di Cicerone, corredate da attività di laboratorio per bambini e visitatori normodotati e diversamente abili, con particolare riferimento ai sordi. Le attività sono previste nelle giornate di sabato 21 settembre, con ingressi ogni ora dalle ore 15.00 alle 18.00 e domenica 22 settembre dalle ore 10.00 alle 13.00;

Le visite guidate nell’Area Archeologica Caposele, dove saranno allestite postazioni relative a vari aspetti della vita quotidiana nell’ambito delle quali i visitatori potranno indossare una tunica o una toga, indossare un elmo da legionario, ecc. Le attività sono previste nelle giornate di sabato 21 settembre, con ingressi ogni ora dalle ore 15.00 alle 18.00 e domenica 22 settembre dalle ore 10.00 alle 13.00;

Le visite guidate al Cisternone Romano, con ingressi ogni 30 minuti dalle 15.00 alle 20.30 di sabato 21 settembre e dalle 17.30 alle 20.30 di domenica 22 settembre, in lingua italiana e inglese.

L’appuntamento

È dunque per sabato 21 e domenica 22 settembre. Per partecipare o semplicemente chiedere informazioni è possibile contattare il numero verde 800141407.