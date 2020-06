Giornate FAI all’aperto a Norma e Gaeta

Saltate a causa del lockdown le Giornate FAI di Primavera, gli amanti dell’arte, della cultura e delle bellezze naturali del nostro Paese potranno rifarsi con questa edizione Giornate FAI all’Aperto: una edizione dedicata al verde, alle oasi naturalistiche, agli orti botanici, ai giardini pubblici e privati, riserve naturali, boschi e particolari piante custodite nelle nostre regioni.

Nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno oltre 200 luoghi all’aperto in circa 150 località italiane apriranno le loro porte al pubblico nel pieno rispetto delle norme di sicurezza antiCOVID-19.

Un modo per riscoprire le bellezze naturali che ci circondano, spazi spesso osservati superficialmente o poco visibili che invece nascondono panorami incantevoli e antichi saperi.

Le visite saranno possibili solo su prenotazione e saranno guidate dai Volontari del FAI che ad ogni occasione si rendono disponili.

Anche la provincia pontina aderisce a questa manifestazione con l’apertura di due splendidi luoghi all’aperto: il Parco Archeologico dell’Antica Norba a Norma e il Giardino delle Palme a Gaeta.

Parco Archeologico di Norba

Il Parco archeologico offre la rara possibilità di visitare una città di epoca repubblicana pressoché intatta, rimasta ferma nel tempo all'anno 81 a.C., quando i suoi abitanti decisero di suicidarsi e dare alle fiamme la città per non essere catturati dalle truppe di Silla, all'indomani di un lungo assedio, durante la Guerra Latina.

Giardino delle Palme

Il Giardino delle Palme, creato nel corso degli ultimi venticinque anni, ospita centoquaranta specie diverse di palme che, per la maggior parte, sono nate da semi raccolti in diversi paesi del mondo dal proprietario del giardino e alcune varietà sono rarissime perchè in via d'estinzione.

Per prenotare la propria visita è possibile consultare il sito del FAI

