Musica e spiritualità secondo Mozart e Schubert all’Abbazia di Fossanova

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica classica che riecheggerà in uno dei luoghi più belli, ricchi di storia e di spiritualità della provincia pontina e non solo: l’Abbazia di Fossanova a Priverno.

Il concerto fa parte di “Palcoscenico”, rassegna compresa nella terza edizione di “Artcity estate 2019” realizzato dal Polo Museale del Lazio, Istituto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

La giovane spiritualità del classicismo viennese sarà il tema e il titolo del concerto che vedrà protagonisti l’Orchestra AIM Roma Ensemble e il Coro Roma Vocal Ensemble diretto dal maestro Federico Incitti, affiancati da Marco Fiorentini violinista e diretti da Maurizio Lopa.

Ensemble e personalità di calibro internazionale che proporranno al pubblico l’ideale artistico della spiritualità, interpretata dai due maggiori esponenti del classicismo musicale viennese Wolfgang Amadeus Mozart e Franz Schubert.

Il programma del concerto prevede l’esecuzione della famosa Messa in Sol maggiore D167 di Franz Schubert per soli, coro ed orchestra, scritta in soli sei giorni dal compositore appena diciassettenne, e dal celeberrimo Exultate Jubilate K165 di Wolfgang Amadeus Mozart, mottetto per soprano e orchestra composto a Milano poco prima del compimento dei diciotto anni.

L’appuntamento

È dunque per sabato 14 settembre alle ore 20.00 presso la splendida abbazia di Fossanova a Priverno. L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti.