Al Circolo Cittadino “La Grande Musica d’Autore Italiana”

Nuovo appuntamento con la grande musica italiana targato Hellzapoppin: al Circolo Cittadino di Latina si esibirà Raffaello Simeoni affiancato da Marco Iamele.

Raffaello Simenoni, polistrumentista di grandissimo talento suona organetto, chitarra, saz, flauti, bombarda gaita è attualmente membro e voce solita dell'Orchestra Popolare italiana di Ambrogio Sparagna. Durante la sua carriera ha collaborato con grandi artisti come Giovanna Marini, Claudio Baglioni, Alexander Balanescu, Eugenio Bennato, Simone Cristicchi, Moni Ovadia. È stato leader dei Novalia con i quali ha pubblicato ben sette album. Ha composto musica per cinema e teatro e inciso tre album da solita. Nel 2019 il suo ultimo lavoro “Orfeo Incantastorie” ha vinto il Premio Loano.

Accanto a Simeoni ul palco della Sala concerti del Circolo Cittadino di Latina ci sarà Marco Iamele, fine musicologo e virtuoso di strumenti a fiato è riconosciuto come uno dei maggiori suonatori di zampogna italiani.

L’appuntamento

È per sabato 26 ottobre alle ore 21.15 presso il Circolo Cittadino, per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 339 6290270. I biglietti in prevendita possono essere acquistati presso i negozi di dischi Freakout in Corso Matteotti 63 e presso Vinileria in Corso Matteotti 204.