Buonumore a Teatro a Cori

Torna per la sua 23° edizione la rassegna curata a Tonino Cicinelli Buonumore a Teatro quest’anno ospitata dal Teatro Luigi Pistilli di Cori. Ben cinque spettacoli per ridere insieme a teatro che vedranno protagoniste Compagnie Teatrali provenienti da tutta Italia.

Si parte domenica 15 dicembre alle ore 17.00 con lo spettacolo Grossi Affari di Famiglia a cura della compagnia teatrale “Quelli che… il teatro” di Nola, guidata da Mario Arienzo. Una commedia esilarante scritta da Marco Lanzuise e Rosario Verde.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare i numeri 347 598 7660 – 349 175 2618. Come per gli anni passati, per gli iscritti dei Centri Sociali di Cori e Giulianello l’intera stagione sarà offerta dall’Assessorato alle politiche sociali del Comune di Cori.