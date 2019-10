Halloween 2019: cena e festa in discoteca

Non è solo per bambini la festa di Halloween, anche gli adulti per una sera possono giocare ed esorcizzare paure ancestrali con costumi spaventosi, trucchi ispirati ai grandi film horror e una serata di divertimento senza pensieri cupi.

A Fondi presso l’Accordion Ricevimenti una serata a tema horror aspetta tutti gli amanti del dancefloor che potranno scegliere se arrivare prima e cenare avvalendosi di un ricco menù alla carta, oppure entrare dopo cena per ballare.

Due le sale a disposizione la sala 1 con Balli di gruppo, Salsa, Bachata & Live show e la sala 2 dedicata al revival ’70, ’80, ’90. Due atmosfere diverse che saranno comunque caratterizzare dall’ambientazione horror tipica di Halloween. Dalle 22.00 "spettacoli terrificanti" animazione, scenografie, costumi e coreografie ispirate ai film horror.

L’appuntamento

È dunque per giovedì 31 ottobre per la cena e il dopo cena, per informazioni è possibile chiamare i numeri 3273694095 - 3393439933