Halloween 2019: horror party alla Cueva del Pirata

È ormai tradizionale la festa di Halloween alla Cueva del Pirata di Latina. Mostri e fantasmi sono saliti a bordo e garantiranno divertimento e giochi spaventosi per grandi e piccini.

Tutto il 31 ottobre sarà a tema Halloween: dai menù a scelta tra quello da brividi e quello da paura, fino a quello per i fantasmini. Non mancheranno giochi a premi per adulti e bambini, l’angolo foto horror, l’animazione e la horror dance per i bambini e un vero e proprio party in maschera.

L’appuntamento

È dunque per giovedì 31 ottobre a Borgo Grappa presso la Cueva del Pirata a partire dalle 19.00. È consigliata la prenotazione.