Halloween 2019: al Miami Beach una festa per grandi e piccini

Anche il Miami Beach di Latina si appresta a festeggiare Halloween con una simpatica festa per i bambini nel pomeriggio e con una cena per tutta la famiglia la sera.

Giovedì 31 ottobre a partire dalle 16.00 si potrà partecipare alla simpatica tradizione del “dolcetto o scherzetto” all’interno del parco giochi: una bella festa in maschera comprensiva di merenda (costo € 7.00 a bimbo).

In serata per tutte le famiglie che vogliono festeggiare insieme questa ricorrenza così particolare, per la cena al tavolo è revisto un menù per gli adulti (dall’antipasto al dolce comprese le bibite € 15.00), menù per i ragazzi (dai 2 ai 12 anni € 10.00) e persino un menù baby pensato per i bambini al di sotto dei 2 anni (con cena € 5.00, sola entrata € 2.00).

I genitori potranno passare una serata divertente in pieno relax grazie all’animazione pensata per i più piccini, tutta a tema halloween ovviamente.

Per i più coraggiosi, per tutta la giornata, sarà allestita una spaventosa casa stregata.

L’appuntamento

È dunque per la giornata del 31 ottobre alle ore 16 o per cena.