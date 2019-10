Halloween 2019: il Parco Sospeso di Gianola diventa stregato

Un Halloween che si protrae per tutto il ponte dei morti, per la gioia di grandi e piccini è quello che si svolge al Parco Sospeso di Gianola dal 31 ottobre al 3 novembre.

Sito all’interno dell'area protetta di Gianola e Monte di Scauri, il Parco sospeso propone attività per bambini di vario tipo: dalle feste ai percorsi sospesi tra alberi monumentali. In occasione di Halloween il Parco Sospeso diventa “Stregato” e propone quattro giorni di festa tra mascherine mostruose e spaventose sorprese per tutti i bambini.

Non mancherà l’intrattenimento per gli adulti, in mostra si potranno ammirare le istallazioni degli artisti Anna Musico e Adriano Masi.

L’appuntamento

È dunque a Formia da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre dalle 15 alle 18.