Halloween 2019: a San Felice in cerca dei fantasmi del borgo antico

Per festeggiare Halloween cosa c’è di meglio di una passeggiata al chiaro di luna in cerca di fantasmi e accompagnati da racconti del mistero?

La Pro Loco di San Felice Circeo organizza per la sera del 31 ottobre una passeggiata in notturna nell’antico e splendido borgo antico di San Felice: “I Mostri che Popolano il Borgo”.

In un percorso di circa due ore si percorreranno vicoli, piazzette e angolini dimenticati del centro storico, una guida esperta del luogo racconterà leggende e racconti riguardanti i fantasmi che popolano il promontorio stregato della Maga Circe.

Ovviamente non mancheranno a fine percorso una vasta scelta di dolcetti stregati.

L’appuntamento

È dunque per giovedì 31 ottobre in piazza del Comune a San Felice Circeo alle ore 21.00. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una email all’indirizzo tour.prolocosanfelicecirceo@gmail.com o chiamare i numeri 0773/547770 o 329.9166914.

