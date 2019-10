Halloween 2019: laboratori creativi e giochi a tema con Scarpette Rosse

L’associazione Scarpette Rosse organizza per Halloween un evento a ingresso gratuito ma con obbligo di prenotazione che farà divertire i bambini in maniera creativa.

Giovedì 31 ottobre a partire dalle 16.30 presso la sede dell’Associazione Il Girasole di Latina si potrà passare un divertente pomeriggio ricco di attività: si partirà con il gioco creativo per travestirsi insieme e creare i personaggi più mostruosi che poi sfileranno. Seguiranno poi i laboratori creativi per creare il cestino per fare dolcetto e scherzetto e una intrigante pozione magica.

Non mancheranno musica e danza per tutte le spaventose mascherine e una caccia al tesoro a tema “dolcetto o scherzetto”.

L’appuntamento

È dunque per giovedì 31 ottobre dalle 16.30 alle 18.30 per tutti i bambini dai 3 ai 10 anni. È possibile partecipare solo prenotando prima al numero 318325425.