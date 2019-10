Halloween 2019: tante sorprese per grandi e piccini a Le Torri

Anche al Centro Commerciale Le Torri si festeggia Halloween e lo si fa con un pomeriggio pieno di sorprese per grandi e piccini.

Giovedì 31 ottobre infatti il centro commerciale sarà animato da una serie di personaggi come un prestigiatore che coinvolgerà il pubblico con i suoi strabilianti trucchi, due giocolieri che lasceranno tutti a bocca aperta con le loro evoluzioni e abilità e per ridere insieme un caricaturista farà ritratti a chi saprà prendersi poco sul serio.

Non mancherà il truccabimbi che trasformerà in fatine ed eroi i più piccini e per chi ha lo stomaco forte sarà a disposizione del pubblico una postazione di trucco cinematografico dove trasformarsi in mostri, zombi e i più raccapriccianti protagonisti dei film horror più spaventosi.

Dunque per tutti coloro che vogliono passare un pomeriggio di sano divertimento l’appuntamento è presso il Centro Commerciale le Torri a Latina dalle 15.00 alle 20.00.