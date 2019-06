Il grande cantautorato americano fa tappa al Circolo Cittadino di Latina

Un altro concerto di altissimo livello al Circolo Cittadino di Latina organizzato dall’Associazione Hellzapoppin in collaborazione con Latina Città Aperta, Assicurazioni Generali Agenzia di Latina, Oleificio Sperlonga, Mastertent, Ristorante Fattoria "Prato di Coppola e con il Patrocinio del Comune di Latina.

Venerdì 7 giugno si chiude in bellezza la serie di appuntamenti targati Hellzapoppin della stagione 2018-2019 con lo spettacolo "Andrew Hardin, Chris Buhalis & Paolo Ercoli in Concerto: la grande musica americana a Latina".

Andrew Hardin è ritenuto tra i migliori chitarristi americani, paragonato da molti a Ry Cooder e Roy Buchanan, ha collaborato con grandissimi songwriter come Johnny Cash e John Prine. Ha all’attivo sei album come solista e ben 12 in collaborazione con Tom Russell. Accanto alla sua carriera di musicista ha affiancato quella di produttore.

Accanto a lui si esibirà la sera del 7 giugno Chris Buhalis, una delle nuove voci del cantautorato americano che propone uno stile influenzato dal bluegrass, folk e country. Una musica fortemente legata alla tradizione rurale e montana americana, ha all’attivo due album.

Andrew Hardin e Chris Buhalis saranno affiancati da Paolo Ericoli, uno dei rarissimi musicisti in grado di suonare la chitarra resofonica (il dobro), artista dalla grande versatilità passa con naturalezza dal dobro al mandolino, alla pedal steel guitar è tra i session man più richiesti dai cantautori italiani e stranieri.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 7 giugno, i biglietti sono disponibili presso i negozi di dischi Freak Out e Vinileria. Per informazioni è possibile contattare il numero 339/6290270.