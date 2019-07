Estate Lenolese: va in scena il divertente musical Hocus Pocus

Nella notte di Halloween del 2019, tre streghe vissute nel XVII secolo tornano in vita grazie a un incantesimo lanciato nel giorno della loro impiccagione per fare fuoco e fiamme in quel di Salem nel Massachusetts.



Dopo il debutto a Fondi, “Fonderie delle Arti-Signor Keuner” porta all'Anfiteatro De Filippis di Lenola il musical dei suoi piccoli performers

HOCUS POCUS – L’incantesimo di Halloween, con il testo e la regia di Silvia Tagliavento.

Un viaggio magico in chiave buffa che teatralizza la storia di Hocus Pocus, film della Disney, integrandola a Peter Pan, Cenerentola e a La sirenetta, passando per Nightmare Before Christmas e La principessa e il ranocchio.



I costumi sono ideati da Silvia Tagliavento e realizzati da Martina di Pinto, Sandra Tagliavento e Silvana Riccardi; le scenografie sono di Francesco di Pinto, Silvia Tagliavento, Sandra Tagliavento e Roberta Carnevale; coreografie di Silvia Tagliavento; audio e luci affidati a GALAService s.a.s. La foto della locandina è di Luigi Parisella.



In scena gli allievi: Clara Barlone, Irene De Arcangelis, Emanuela De Ciantis, Giulia De Filippis, Irene Di fazio, Anna Fasolo, Michela Nardelli, Alessia Parisella, Francesco Parisi, Nicole Perria, Giulia Pietrosanto, Lucrezia Pietrosanto, Margherita Ricci,

Ludovica Schiappa, Cristina Sordi, Iris Tagliavento, Lisa Tagliavento, Sofia Tagliavento.



L'appuntanento

È per giovedì 25 luglio presso l'Anfiteatro De Filippis, per informazioni è possibile contattare i numeri 347 476 0863 - 3494402250. L'evento rientra nella programmazione di eventi estivi di Lenola.

