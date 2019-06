A Fondi va in scena il musical "Hocus Pocus – L’incantesimo di Halloween"

L’Associazione Fonderie delle Arti – Signor Keuner presenta HOCUS POCUS il musical. Nella notte di Halloween del 2019, tre streghe vissute nel XVII secolo tornano in vita grazie a un incantesimo lanciato nel giorno della loro impiccagione per fare fuoco e fiamme in quel di Salem nel Massachusetts. Trecento anni prima, quella stessa notte avevano sacrificato una piccola vittima succhiandole la linfa vitale con una pozione per ridiventare giovani. Per vivere in eterno avranno bisogno di quella stessa pozione, ma non avendo più con loro il libro degli incantesimi saranno costrette a ricrearla servendosi delle energie dei “cattivi” delle storie: Capitan Uncino, Madame Tremaine e Ursula…

Un viaggio magico in chiave buffa che teatralizza la storia di Hocus Pocus, film della Disney, integrandola a Peter Pan, Cenerentola e a La sirenetta, passando per Nightmare Before Christmas e La principessa e il ranocchio.



L’associazione culturale “Fonderie delle Arti-Signor Keuner” presenta lo spettacolo di fine anno del corso di Musical Junior, HOCUS POCUS – L’incantesimo di Halloween, il 27 e il 28 giugno a Fondi, presso la sala multimediale “Dan Danino Di Sarra” alle 21:30; con il testo e la regia di Silvia Tagliavento, coordinatrice del progetto e presidente dell’associazione.



I costumi sono ideati da Silvia Tagliavento e realizzati da Martina di Pinto, Sandra Tagliavento e Silvana Riccardi; le scenografie sono di Francesco di Pinto, Silvia Tagliavento e Sandra Tagliavento; coreografie di Silvia Tagliavento; audio e luci affidati a GALAService s.a.s. La foto della locandina è di Alessia De Santis.



In scena gli allievi: Clara Barlone, Rebecca Capotosto, Francesca Cellitti, Irene De Arcangelis, Sofia De Bonis, Emanuela De Ciantis, Giulia De Filippis, Irene Di fazio, Anna Fasolo, Michela Nardelli, Alessia Parisella, Francesco Parisi, Nicole Perria, Giulia Pietrosanto, Lucrezia Pietrosanto, Margherita Ricci, Ludovica Schiappa, Iris Tagliavento, Sofia Tagliavento.



Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri: 347 476 0863 e 3494402250.