I Duri di Chicago omaggiano Fred Buscaglione al lido di Latina

Tornano i Duri di Chicago in concerto a Latina. Sabato 20 luglio faranno rivivere le note sei grandi successi di Fred Buscaglione ricreando quell'atmosfera frizzante degli anni '50 e facendo ballare grandi e piccini al Camping Stella Mare.

L’orchestra I Duri di Chicago nasce quattro anni fa e corona un sogno che gli otto musicisti (Luigi Fabiani voce – Massimo Astolfi tastiere – Claudio Colazza batteria – Fabio Calcari tromba – Sandro Paoletti sax tenore – Francesco Todaro sax baritono – Antonio Censi contrabbasso – Fabio Mancini chitarra) hanno a lungo condiviso: mettere in scena le canzoni del grande Fred Buscaglione.

Un progetto ambizioso ed accattivante in cui vengono eseguite le canzoni del grande musicista torinese – tragicamente scomparso a soli 38 anni in un incidente d’auto nel quartiere parioli, dopo un concerto in un night – con arrangiamenti originali dell’orchestra. Non mancano le “gag” divertenti e improvvisate, che rappresentavano una parte fondamentale nello show di Fred Buscaglione. Lo spettacolo, allegro e vivace, prevede l’esecuzione di “criminal songs” intervallate da ballads e da brani famosi come “Nel Blu dipinto di Blu” e “Parlami d’amore Mariu”, con gli originali arrangiamenti di Fred Buscaglione. L’Orchestra si è esibita con successo in tutta Italia, sia in locali che all’interno di festival e rassegne.



Alla fine degli anni cinquanta Fred Buscaglione era uno degli uomini di spettacolo più richiesti, e non solo come cantante. Era dappertutto: nelle pubblicità, alla televisione e nei film, prima con brevi apparizioni canore, poi in ruoli autonomi incarnando quasi sempre la figura del simpatico spaccone.

La sua attività si faceva sempre più frenetica: girava due o tre film contemporaneamente il mattino, registrava spettacoli televisivi nel pomeriggio, incideva dischi la sera e cantava nei night la notte, spostandosi a bordo di una vistosa auto americana, una Ford Thunderbird che lui chiamava “Criminalmente bella”, come una delle sue canzoni.

La scomparsa di Fred Buscaglione, avvenuta nel pieno della sua carriera di cantante e di attore, fu un evento mediatico che ebbe ampie ripercussioni nell’Italia del boom economico. Il suo ultimo film, le cui riprese erano terminate pochi giorni prima del tragico incidente, e che si sarebbe dovuto intitolare A qualcuno piace Fred, uscì nelle sale il 24 febbraio 1960 con il titolo Noi duri e ottenne immediatamente un enorme successo, restando in programmazione per mesi. Nel film Buscaglione recita con attori famosi come Paolo Panelli, Totò e Scilla Gabel, tenendo la scena con naturalezza e brio. Le sue canzoni continuarono ad essere ascoltate alla radio e nei juke-box che andavano diffondendosi per la penisola e la folla cosmopolita che invadeva Roma durante le Olimpiadi portò a casa, tra i souvenir, anche i dischi di Buscaglione, accrescendone la conoscenza anche all’estero.

L'appuntamento

È dunque per sabato 20 luglio presso il Camping Stella Mare al Lido di Latina. Per informazioni e prenotazione è possibile chiamare il numero 0773 2733 02.

