I Fiori di Camilla: due giorni di eventi a tema floreale a Priverno

Due giorni di eventi immersi nei fiori che orneranno il centro storico di Priverno, I Fiori di Camilla è una manifestazione che nasce per sensibilizzare l’opinione pubblica di cittadini e commercianti sul tema del bello, del bene pubblico e cura per l’ambiente, e omaggia Camilla la Principessa Guerriera figlia di Metabo, re dei Volsci, personaggio mitologico narrato da Virgilio nell'Eneide.

Visite guidate e passeggiate per il centro storico, mostre di pittura, incontri con autori, concerti e sfilate di moda per vivere in maniera più piena lo splendido centro storico del paese lepino. Incentivi in più per cittadini e commercianti a partecipare attivamente sono i concorsi Fiori in Vetrina e Balconi e Angoli in Fiore che premieranno le vetrine, i balconi e le nicchie con gli addobbi floreali più belli.

Come sempre non mancheranno i punti ristoro nei locali del centro che proporranno menù a tema e show cooking, aree espositive con fiori piante e idee per il giardinaggio, oltre le classiche bancarelle.

L’appuntamento

È dunque per sabato 8 e domenica 9 giugno nel cuore di Priverno con la seconda edizione della manifestazione a cura di Priverno in Rete, l’associazione dei commercianti del comune lepino.

Il programma della manifestazione:

SABATO 8 GIUGNO

ore 17:00 Apertura evento

Passeggiata tra fiori e vetrine

ore 17:30 Museo Archeologico Piazza Giovanni XXIII

Mostra di pittura

ore 20:00 Serata a Porta Paolina con gli amici del Palio del Tributo

DOMENICA 9 GIUGNO

Infiorata nel centro storico

ore 11:00 Sala delle Cerimonie del Palazzo Comunale

Presentazione libro "Cesare Pascarella - Storia Nostra" a cura di Marcello Teodonio

ore 16.30 Visita ai Giardini delle Molancola

con la musica del chitarrista Riccardo Rcttaroli Vincitore del Concorso Nazionale Musicale “Carlo Cicala” Categoria Solisti

ore 21:00 Sfilata di abiti da sposa "Punto Sposi"

nell'intervallo della sfilata "Performance di danza" a cura del centro danza Piedi Scalzi

a seguire concerto

PlERLUCA SALVATORE e MONKEY ON MY BACK

