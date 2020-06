I Love Sabaudia Razionale: le opere grafiche di Roberto Carfagna in mostra

Riprendono gli eventi dopo il lockdown e lofanno in ottemperanza dei vari decreti governativi e nel rispetto delle norme di contenimento dell’epidemia di Coronavirus. Anche la galleria d’arte Papier di Sabaudia riapre i battenti con la mostra I Love Sabaudia Razionale.

In mostra la raccolta completa delle opere grafiche dell'artista Roberto Carfagna, in particolare le tavole ispirate al movimento futurista ad oggi ancora inedite.

Il progetto grafico-editoriale I Love Sabaudia Razionale nasce nel 2019 in occasione dell’85° anniversario dell’inaugurazione di Sabaudia, quando Carfagna ha realizzato una serie di serie di manifesti d’autore in vario formato che con tavole a dimensioni più ridotte in stile acquerello.

L’intento era all’inizio quello di celebrare la propria città natale, spinto dalla passione per l’architettura e per la grafica, si è poi trasformato in un racconto delle radici che esprime il senso di appartenenza attraverso il racconto del passato.

In mostra anche la serie I Love Sibò, nella quale l’artista rilegge con un nuovo tratto grafico alcune opere del celebre areo-pittore futurista Pier Luigi Bossi.

L’appuntamento

È dal 18 al 30 giugno presso la Galleria d’Arte Papier dal lunedì alle domenica la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 17 alle 20. Il vernissage è previsto per giovedì 18 giugno alle ore 18, l’ingresso sarà contingentato per permettere a tutti di fruire della mostra in tutta sicurezza.