I Salotti Musicali: cinque concerti per la VI edizione

Torna per la sua VI edizione una manifestazione musicale diventata un appuntamento fisso dell’estate di Latina: i Salotti Musicali ideati e promossi dall’Associazione Eleomai.

Dal 28 giugno al 26 luglio ben cinque appuntamenti con musicisti di fama internazionale che si terranno presso il Circolo Cittadino Sante Palumbo e i giardini del Palazzo Comunale di Latina. Appuntamenti che celebreranno la musica a 360° proponendo diversi generi: dalla musica da camera a quella classica, dal jazz alla musica leggera e al rock n’roll, con unico comun denominatore l’altissimo livello artistico dei concerti.

Momento clou della manifestazione, che unisce la buona musica con la solidarietà, il concerto “Un’orchestra per Pino Daniele” sostenuto dalla Fondazione Varaldo Di Pietro che si terrà presso il Campo Coni di Latina. Un omaggio al compianto cantautore partenopeo che Tullio De Piscopo e Tony Esposito, accompagnati da un’orchestra di oltre 30 elementi, proporranno al pubblico suonando le più belle canzoni di Pino Daniele. Parte dell’incasso della serata sarà devoluta all'Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma - Open Oncologia Pediatrica Onlus a sostegno del progetto "SurPass - DOPO", il passaporto del guarito, al fine di garantire ai ragazzi e giovani adulti curati per tumore in età pediatrica o adolescenziale un’assistenza a lungo termine ottimale.

Il programma della rassegna musicale:

28 giugno

ore 21.00 Circolo Cittadino Sante Palumbo

“Il mio Bach” Andrea Bacchetti (pianoforte)



5 luglio

ore 21.00 giardini del Palazzo del Comune

“Opera in Jazz” Danilo Rea (pianoforte), Flavio Boltro (tromba)

12 luglio

ore 21.00 Circolo Cittadino Sante Palumbo

Alauda Quartet (primo premio concorso Massimiliano Antonelli 2018)

13 luglio

ore 21.30 Campo Coni

“Un’orchestra per pino Daniele” con Tullio De Piscolo e Tony Esposito

26 luglio

ore 21.00 giardini del Palazzo del Comune

Antonio Sorgentone and his band (vincitore di Italia’s got talent 2019)