I Suoni del Lago…Oltre il Giardino: tra Sabaudia e Latina la IV edizione

All’interno della manifestazione Come il Vento nel Mare, torna per la sua IV edizione un appuntamento fisso dell’estate di Sabaudia: la rassegna musicale I Suoni del Lago…oltre il giardino a cura del Maestro Piero Cardarelli.

Da lunedì 5 a sabato 10 agosto presso il Belvedere di Sabaudia e con una incursione all’Arena del Museo Cambellotti di Latina si farà spazio alla musica: dalla sinfonica al jazz, con grandi protagonisti del panorama locale, nazionale e internazionale.

Il programma della manifestazione:

5 agosto Arena del Museo Cambellotti Latina ore 21,15

“Alessandro Carbonare Clarinet Trio”

Alessandro Carbonare corno di bassetto-clarinetto

Perla Cormani corno di bassetto-clarinetto

Luca Cipriano corno di bassetto-clarinetto basso

Da Mozart al jazz passando per la musica kletzmer

Alessandro Carbonare uno dei più grandi clarinettisti del mondo. Primo clarinetto solista dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di S. Cecilia. Ha collaborato con le più grandi orchestre del mondo da Chicago a Berlino. Grammy Award 2013 con il concerto di Mozart per la DG con Claudio Abbado e l’Orchestra Mozart

6 agosto Belvedere di Sabaudia ore 21,15

Israel Varela”Frida en Silencio” feat.Rita Marcotulli

Israel Varela batteria- voce- poesia-live elettronic

Rita Marcotulli pianoforte-live elettronic

A Rita Marcotulli è stata appena conferita, per la festa della Repubblica, l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella per i suoi innumerevoli meriti in ambito musicale. Prima donna ad aver vinto un David di Donatello per la migliore colonna sonora per il film “Basilicata coast to coast”. Pianista di punta del panorama jazz nazionale e internazionale. Israel Varela compositore, arrangiatore cantante, produttore messicano ha collaborato con i più grandi artisti come YoYo Ma, Pat Metheny, Mike Stern, Pino Daniele

7 agosto Belvedere di Sabaudia ore 21,15

“Around Gershwin”

Giovanni Tommaso contrabbasso/arrangiamenti

Rita Marcotulli pianoforte

Alessandro Paternesi batteria

Un trio stellare in una rivisitazione della musica di George Gershwin. La musica si basa su strutture complesse, ma il grande interplay dei tre musicisti e le parti improvvisate rappresentano bene la loro sintesi che non vuole prescindere dal linguaggio jazz.

8 agosto Belvedere di Sabaudia ore 21,15

Presentazione del libro/concerto “Il jazzista imperfetto”

Danilo Rea pianoforte introduce Alessandro Panigutti

Danilo Rea si racconta nel libro scritto insieme a Marco Videtta. “Improvvisare è come parlare”, scrive Danilo Rea, e anche la sua scrittura è jazz, in questo libro che ci cattura in una variazione continua sui ritmi della vita e dell’arte.

9 agosto Belvedere di Sabaudia ore 21,15

Nuevo Tango Revisited

Javier Girotto sax baritono

Gianni Iorio bandoneon

Alessandro Gweis pianoforte

Tre specialisti della musica argentina e della musica jazz. Una riproposta del progetto nato dall’incontro tra Astor Piazzolla e Jerry Mulligan