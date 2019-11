Il Berretto a Sonagli al Teatro Moderno

Al Teatro Moderno va in scena un classico della drammaturgia italiana Il Berretto a Sonagli del grande Luigi Pirandello in una versione rivisitata da Eduardo De Filippo.

Era il 1933 quando Pirandello ed Eduardo si incontrarono, il primo un uomo ormai affermato, sebbe chiacchierato per le vicende personali, ma dal talento ormai riconosciuto, il secondo poco più che trentenne e alle prime esperienze importanti come autore nel mondo del teatro italiano. Ancor prima di lavorare insieme per la commedia scritta a quattro mani L’Abito Nuovo, fu Pirandello stesso a chiedere a Eduardo di scrivere una versione napoletana de Il Berretto a Sognagli.

Ed è proprio questa versione che la compagnia La Luna Nova si appresta a portare in scena domenica 24 novembre a Latina. Una versione fedele ma dal ritmo leggermente più veloce e dai tratti comici maggiormente sottolineati.

Il Berretto a Sonagli racconta una vicenda di tradimenti, maldicenze, pettegolezzi, che anche se attraverso la battuta e la risata, racconta uno spaccato sempre attuale di vita quotidiana in cui una facciata rispettabile e falsa è preferibile a una vita macchiata dal pettegolezzo ma onesta. Tutti temi tipici del teatro pirandelliano che Eduardo fa suoi sin da questa rivisitazione giovanile e per tutta la sua carriera di drammaturgo.

Dunque uno spettacolo tutto da godere che andrà in scena in unica replica domenica 24 novembre alle 17.30.

