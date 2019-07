Cammino di Traiano a Terracina: l'archeotour organizzato da Legambiente

All'interno delle attività del protocollo nazionale APPIA DAY-APPIA NET proposto dal Circolo e firmato dal Comune di Terracina e dall'Ente Parco dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi, il Circolo Legambiente di Terracina propone, in collaborazione con Legambiente Turismo, quattro appuntamenti dedicati alla figura dell'Imperatore Traiano, figura importantissima per la crescita e lo splendore della città di Terracina in epoca imperiale.

Il tour prevederà la visita ai resti dei magazzini dell’antico Porto Traianeo, riaperto recentemente grazie all’impegno del Circolo Legambiente, la visita all’Area Archeologica di Via Stella Polare- Antico Porto Traianeo e al Taglio traianeo del Pisco Montano per la Via Appia, una delle opere di ingegneria stradale più imponenti dell’ età imperiale, per arrivare a Appia Antica a Villa Salvini, uno dei tratti in basolato originale meglio conservati dell’Appia dopo Roma, inserito in una Villa privata situata in un contesto storico-archeologico-naturalistico di grande pregio, solo recentemente aperta al pubblico per volontà e impegno del Circolo, e che per la particolare rilevanza ha ricevuto anche il patrocinio gratuito della Regione Lazio – Visit Lazio.

I quattro appuntamenti, ad offerta libera per contribuire alla nascita del Centro di Educazione Ambientale “La Collinetta” presso il Parco del Montuno, avranno una durata di circa due ore con partenza alle 9.30, per le seguenti date: il sabato 27 luglio, 10 agosto, 24 agosto, 14 settembre. I tour saranno condotti da guide storico-naturalistiche-ambientali del Circolo in italiano e inglese ed è consigliata la prenotazione al 3491412199.