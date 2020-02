Il Favoloso Circo degli Strumenti all’Auditorium Dante Alighieri

Torna la rassegna Note si Va in Scena organizzata dall’Associazione Polvere&Ciliegia – Acchiappastorie in collaborazione con Luogo Arte Accademia Musicale con Il Favoloso Circo degli Strumenti.

Uno spettacolo di teatro musicale per tutta la famiglia che vedrà gli strumenti tramutarsi magicamente in animali e solo un mago con la sua bacchetta magica potrà riportare ordine tra suoni, strumenti e tantissimi animali diversi.

L’appuntamento

È per domenica 16 febbraio in doppia replica alle 16.45 e alle 18.30 presso l’Auditorium del Liceo Dante Alighieri di Latina. per informazioni e prenotazioni è possibile contattare dal lunedì al venerdì (dalle 15.0 alle 19.30) il numero 0773 820011.