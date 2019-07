Il Parco e la Commedia: tutto pronto per la IX edizione

Torna per la sua IX edizione una manifestazione che è ormai un momento atteso e amato da Sabaudia e i turisti che affollano le sue strade in estate: Il Parco e la Commedia – dove il teatro incontra la natura, promossa dalla Pro Loco di Sabaudia con il con il patrocinio del Parco Nazionale del Circeo, del Comune di Sabaudia, della Provincia di Latina e della UILT- Unione italiana libero teatro.

Presso la cavea del Centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo dal 12 luglio al 5 agosto si alterneranno ben 23 spettacoli: il teatro non sarà l’unico filo conduttore di ogni serata, ma si potrà partecipare a numerose altre attività culturali dalle presentazione di libri ai colloqui con i protagonisti del mondo dello spettacolo, del giornalismo e dell’arte, le proposte di visita al Parco e su alcune brevi pillole sulle tematiche ambientali più attuali. Il tutto sempre proposto con leggerezza e il desiderio di condividere saperi e passioni, in una piacevole serata estiva. Come è ormai abitudine, non mancheranno nemmeno spettacoli e intrattenimento per i più piccini.

Come ogni anno grandi nomi dello spettacolo e compagnie teatrali di altissimo livello saranno affiancati da compagnie amatoriali di grande talento e attivissime realtà locali.

L’appuntamento

È dunque tutte le sere dal 12 luglio al 5 agosto presso la Cavea del Centro visitatori del Parco nazionale del Circeo

Gallery