Il Piccolo Principe in scena a Formia

Prosegue la rassegna teatrale dedicata ai ragazzi Famiglie a Teatro promossa dal Teatro Bertolt Brecht all'interno del progetto "Officine culturali" della Regione Lazio e del riconoscimento del MIBACT e ospitata presso la sala Sala Iqbal Masih di Formia.

Appuntamento imperdibile quello con lo spettacolo Il Piccolo Principe, una trasposizione teatrale del celebre racconto di Antoine De Saint- Exupéry curata dal Teatro dell'Acquario di Cosenza.

Fedele al racconto lo spettacolo ricreerà l’atmosfera poetica portando in scena le vicende del viaggio interstellare del Piccolo Principe che partirà dal suo pianeta per vivere mille avventure e dare occasione di parlare, cuore in mano, di amicizia e amore, della paura e del coraggio, della morte e della speranza, dell’infanzia e dell’età adulta.

L’appuntamento

È per domenica 2 febbraio alle ore 17.00 presso la sala Iqbal Masih di Formia. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 327 3587181 o visitare il sito dedicato al Teatro Bertolt Brecht.

Gallery