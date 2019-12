Il Pifferaio Schiacciavoci all’Auditorium del Liceo Classico

Uno spettacolo che unisce l’educazione all’ascolto musicale con la fiaba e il divertimento è il Pifferaio Schiacciavoci che andrà in scena in ben due repliche alle 16.45 e alle 18.30 domenica 29 dicembre presso l’Auditorium del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina.

Lo spettacolo è scritto e diretto da Laura Schultis, direttore artistico di Note si va in scena, la rassegna di teatro musicale per famiglie giunta con successo alla III edizione.

Musica, danza, recitazione per uno spettacolo coinvolgente e allegro adatto a un pubblico dai 3 anni in su. Uno spettacolo che permetterà al pubblico di conoscere le musiche del mondo: dall'Europa all'America passando per l'Asia fino ai ritmi tribali dell'Africa. E proprio questo di prefissa il progetto Note si va in scena avvicinare il pubblico, soprattutto più giovane, alla musica attraverso la fiaba e il divertimento.

Lo spettacolo è organizzato dall’Associazione Luogo Arte Accademia Musicale dedita alla divulgazione della musica, dalla didattica all'organizzazione di concerti e gode del patrocinio del Comune di Latina.

In scena grandi professionisti del teatro, della musica e della danza del territorio pontino: Laura Schultis, Zahira Silvestri, Anna Maria De Blasio, Dario Ciotoli, Silvia Salvatori, Claudio Martelli, Bruno Soscia. A dirigere l’orchestra presente sul palco il pianista, compositore direttore d'orchestra Claudio Martelli.

L’appuntamento

È dunque per domenica 29 dicembre alle 16.45 e alle 18.30. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30 il numero 0773 820011. La biglietteria aprirà un’ora prima degli spettacoli.

