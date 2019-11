Il Sabato del Villaggio a Terramatta

È giunto al suo terzo appuntamento il Sabato del Villaggio: il mercato contadino che si tiene presso la sede dell’Associazione Culturale Terramatta ad Aprilia.

Un mercato contadino dove trovare frutta e verdura a km 0, miele, conserve, prodotti pastorizi della Sardegna, il tutto coltivato e realizzato senza uso di pesticidi o prodotti chimici dalla società agricola Orto Nostro by Campodarte.

Il Sabato del Villaggio non è solo un mercato contadino ma un momento di convivialità sia nel punto ristoro che con il pranzo del contadino (su prenotazione 335 485 720), con l’area dedicata ai bambini e diversi eventi organizzati nel corso della giornata, tra questi la presentazione del libro di Manuela Minelli "C'è (ancora) odore di cuore", l’incontro con l'autrice si terrà alle 16.30 e sarà moderato da Vanna Alvaro.

L’area dove si svolgerà il mercato è completamente al coperto e dotata di ampio parcheggio, sarà attivo anche un servizio di navetta dalla stazione di Campoleone.

L’appuntamento

È dunque per sabato 30 novembre ad Aprilia, per maggiori informazioni è possibile scrivere una email all’indirizzo info@terramatta.it o chiamare il numero335485720. L’entrata è libera per i soci (costo tesseramento € 5.00).

Gallery