I SognAttori presentamo la rassegna di teatro amatoriale: Il Teatro è per Tutti

L’Associazione Culturale Teatrale “I SognAttori organizza a Latina una rassegna di teatro amatoriale: otto compagnie provenienti da tutto il centro Italia, calcheranno il palco del Teatro San Francesco dal 26 ottobre 2019 proseguendo per tutto l'inverno fino al 16 maggio 2020.

Gli spettacoli avranno cadenza mensile e si terranno il sabato sera alle 20.30 presso il teatro San Francesco, adiacente alla parrocchia di via dei Cappuccini, recentemente rinnovato tanto da accogliere comodamente fino a 150 posti.

"Il Teatro è per Tutti" prevederà spettacoli di vario tipo dal classico napoletano alla commedia inglese, testi inediti e dai contenuti attuali, proprio per soddisfare i gusti di un pubblico variegato. Sarà affidato agli spettatori il compito di attribuire il premio al “Miglior Spettacolo in rassegna".

Si inizia sabato 26 ottobre alle 20.30 con lo spettacolo Convivenza Forzata a cura della Compagnia Gli Scarabocchi di Roma. Sarà possibile abbonarsi all'intera rassegna, otto spettacoli, al costo di 45 €. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3393300215 e 3476998109.

Il programma della rassegna:

sabato 26 ottobre 2019 ore 20.30

Compagnia Gli Scarabocchi di Roma

“Convivenza forzata”

sabato 16 novembre 2019 ore 20.30

Compagnia Il cassetto nel sogno di Pomezia

“Taxi a due piazze”

sabato 14 dicembre 2019 ore 20.30

Compagnia Imprevisti E Probabilità di Formia

“Neapopuli”

sabato 18 gennaio 2020 ore 20.30

Compagnia Piccolo Palcoscenico di Pomezia

“Il berretto a sonagli”

sabato 15 febbraio 2020 ore 20.30

Compagnia Polvere di Stelle di S.Felice C.

“Orario di visita”

sabato 21 marzo 2020 ore 20.30

Compagnia Arte Povera di Anzio

“Nu mese ‘o ffrisco”

sabato 18 aprile 2020 ore 20.30

Compagnia Le voci di dentro di Assisi

“Minchia Signor Tenente”

sabato 16 maggio 2020 ore 20.30

Compagnia I SognAttori di Latina

“Varietà”