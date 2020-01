“Il Test” in scena al Teatro Moderno

Nuovo appuntamento con la stagione di prosa del Teatro Moderno di Latina che vedrà in scena da venerdì 31 gennaio a domenica 2 per ben quattro repliche la commedia “Il Test” di Jordi Vallejo e adattamento di Piero Pasqua.

In scena volti notissimi dello spettacolo e del teatro italiano: Simone Colombari, Benedicta Boccoli, Sarah Biacchi e Roberto Ciufoli che cura anche la regia.

Una commedia graffiante che parte da una semplice test comportamentale: “Cosa preferisci: centomila euro subito o un milione fra dieci anni?”. A Hèctor e Paula, una coppia con qualche problema economico, viene posta questa domanda dal vecchio amico Toni in attesa che la sua giovane compagna Berta, psicologa comportamentale, li raggiunga per cena.

Da questa domanda apparentemente semplice inizia una serie di battute al vetriolo, che mettono a nudo i caratteri dei quattro amici, gli stili di vita, i loro desideri, i loro segreti, in una cena che potrà cambiare le loro vite. Il gioco drammaturgico si fa ancora più intrigante per il pubblico in quanto a inizio spettacolo sarà chiamato a scegliere chi tra i due protagonisti maschili, Ciufoli o Colombari, interpreterà Toni ed Hèctor.

Una commedia ironica e graffiante: due atti avvincenti che promettono una prova attoriale decisamente di livello.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 31 gennaio alle ore 21.00, sabato 1 febbraio alle 17 e alle 21 e domenica alle 17.30. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0773 66 05 50, inviare una email all’indirizzo info@modernolatina.it o acquistare i biglietti sul circuito CiaoTickets.

Foto tratta dalla pagina Facebook dedicata allo spettacolo Il Test

