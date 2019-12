In alto i nostri cuori al Cimitero di Latina

Torna per la sua IV edizione la manifestazione In Alto i Nostri Cuori ideata da Silvia Buonamano che si terrà presso il parcheggio antistante il Cimitero Comunale di Latina domenica 15 dicembre alle ore 17.30.

In un periodo come quello natalizio, in cui ci si stringe alla propria famiglia e agli affetti più cari, il pensiero di tutti noi va più spesso a chi non c’è più: un genitore, un figlio, un fratello, un coniuge, un caro amico.

In un momento così malinconico è possibile mandare un messaggio ai cari estinti attraverso una lanterna che si libra nel cielo e farlo insieme a tutti coloro che vivono la stessa tristezza.

La manifestazione avrà inizio dunque alle 17.30 con i saluti di rito e la lettura di una delle lettere che voleranno in cielo, si proseguirà infine con il lancio delle lanterne con sottofondo musicale.