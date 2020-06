Civica Raccolta del Libro d’Artista Valeria Gramiccia: l’inaugurazione a Bassiano

Sarà inaugurata sabato 27 giugno la Civica Raccolta del Libro d’Artista di Bassiano Valeria Gramiccia a cura di Antonio Fontana e Vincenzo Scozzarella.

Nata grazie alle donazioni degli artisti che hanno partecipato alle due edizioni della rassegna Il Silenzio dell'Inchiostro (2018 e 2019), è divenuta una collezione permanente dedicata al libro d’artista e dedicata alla memoria di Valeria Gramiccia, compianta artista romana.

Il libro d’artista è una vera e propria opera d’arte che spesso riunisce in sé diverse tecniche: dall’incisione alla scultura, dall’assemblage all’installazione e alla pittura. Nato nei primi decenni del Novecento, ha subito una grande evoluzione discostandosi dalle realizzazioni classiche del libro decorato abbandonando a poco a poco il testo per rendersi pura immagine senza dimenticare la parola, ma sublimandola.

Sabato 27 giugno alle ore 18.00 alla presenza del Sindaco Domenico Guidi e l’Assessore per le Pari Opportunità Giovanna Coluzzi, sarà dunque inaugurata la Civica Raccolta del Libro d’Artista Valeria Gramiccia ospitata presso il suggestivo l'auditorium Comunale di Bassiano. Il museo custodisce antichi volumi stampati dal grande tipografo e umanista, dunque il luogo migliore per intraprendere un dialogo tra passato e presente, all’insegna dell’amore per il Bello e il Sapere.

In mostra si potranno ammirare le opere di: Roberto Andreatini, Omero Angerame, Toni Bellucci, Mario Boldrini, Antonella Capponi, Tonina Cecchetti, Carmine Cerbone, Giorgio Galli, Valeria Gramiccia, Emilia Isabella, Rosy Losito, Venanzio Manciocchi, Frank Martinangeli, Claudio Marini, Alfonso Marino, Fabio Masotti, Luigi Menichelli, Stefano Mosena, Massimo Palumbo, Emiliano Recchia, Marilena Scavizzi, Marcello Scopelliti, Luciano Tittarelli, Angelo Tozzi, Anna Uncini, Carla Viparelli

