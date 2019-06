A Itri la 33° edizione dell’Infiorata

Torna per la sua 33° edizione l’edizione moderna dell’Infiorata Itrana organizzata dalla Pro Loco e il Comune di Itri con il patrocinio della la Regione Lazio, La Comunità Montana dei Monti Aurunci, il Parco Regionale dei Monti Aurunci e il Portale Visit Lazio.

L’infiorata è una manifestazione legata alla ricorrenza del Corpus Domini ed è per Itri una festività molto sentita che vede tutta la cittadinanza partecipare attivamente alla composizione dei quadri floreali disegnati da importanti e talentuosi artisti locali e non. I tappeti copriranno via della Repubblica e altre zone del centro storico. I preparativi iniziano dal venerdì con l’arrivo e il taglio dei fiori e il sabato con la composizione dei tappeti che devono essere pronti per la giornata di domenica quando si avrà il clou della manifestazione con le celebrazioni laiche e religiose.

Un momento di forte convivialità per i cittadini di Itri che collaborano alacremente alla buona riuscita di tutto e accolgono i visitatori che giungono da tutta la provincia e oltre per ammirare i bei quadri floreali, visitare l’incantevole centro storico e degustare i prodotti tipici locali, vere e proprie eccellenze enogastronomiche pontine.

L’appuntamento

È dunque da venerdì 21 giugno a domenica 23 nel cuore di Itri.

Il programma della manifestazione:

VENERDÌ 21 GIUGNO

ore 14:30 Arrivo dei fiori

ore 16.00 Taglio dei fiori

ore 21.00 RIDERE A COLORI - Gioco floreale a squadre

SABATO 22 GIUGNO

ore 8.00 TAGLIO DEI FIORI

ore 17.00 Apertura banchetti espositivi con prodotti tipici e artigianali locali in via Sant’Apollonia

ore 19.00 Via della Repubblica BIMBI AL TAGLIO

ore 20.00 inizio disegni dei bozzetti del tappeto di fiori

ore 20.30 Karaoke itinerante

DOMENICA 23 GIUGNO

Ore 6.30 inizio composizione tappeto di fiori

ore 9.00 Apertura banchetti espositivi con prodotti tipici e artigianali locali

ore 9.30-12.30 COLA .Degusta.ZIONE colazione con prodotti tipici locali

ore 11.30 Recita dell'Angelus e benedizione degli artisti

ore 12.30 inizio giro della giuria tecnica del concorso Il Quadro più Bello tra le vie floreali della città

ore 18.00 Inizio delta Processione con partenza dalla Chiesa di San Michele Arcangelo e passaggio sui tappeti floreali

ore 20.00 Santa Messa nella Chiesa dell’Annunziata

ore 21.00 Premiazione del concorso artistico il Quadro Più bello

Gallery