ItLUG Latina: tutto pronto per la X edizione della mostra dedicata ai mattoncini LEGO

Torna ormai puntuale ogni anno un evento amato da grandi e piccini l’ItLUG Latina, giunto alla sua X edizione.

La manifestazione organizzata da RomaBrick e ospitata come sempre presso l’area espositiva del Museo di Piana delle Orme propone al pubblico splendide creazioni, vere e proprie opere d’arte, realizzate con i mattoncini LEGO.

In esposizione diorami, scene ispirate a film di successo come Star Wars e inoltre serie tv e cartoni animati, intere città ricreate in miniatura con i mattoncini più famosi e amati al mondo.

Adulti e bambini non potranno che osservare stupiti tutti i simpatici e divertenti particolari di queste creazioni e oltre alla parte dedicata alle esposizioni saranno presenti l’area mercatino, dove trovare pezzi da collezione e varie rarità, l’area gioco dove cimentarsi con i mattoncini al momento.

In occasione di questa decima edizione di ItLUG Latina anche il Museo di Piana delle Orme sarà aperto al pubblico a prezzo ridotto (€ 6.00 invece di € 13.00) e si potrà visitare anche il Mercatino dell’Artigianato e del Ricamo.

L’appuntamento

È dunque per sabato 1 e domenica 2 giugno dalle 10.00 alle 18.00 presso il Museo di Piana delle Orme.