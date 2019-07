Jazz a Latina: Giovanni Truppi ospite d'eccezione della II edizione

Torna per la sua seconda edizione la rassegna Jazz a Latina, manifestazione a cura dell’Associazione Maggio Sermonetano in collaborazione con l’azienda biodinamica Agrilatina e il patrocinio del Comune di Latina.

Nelle giornate di venerdì 26 e sabato 27 luglio il jazz invaderà le strade centro di Latina e alcuni luoghi insoliti per un concerto, come il mercato annonario di Via Don Minzoni, allietando così i cittadini intenti a fare spesa.

Giovanni Truppi

Il clou della manifestazione sarà il concerto di Giovanni Truppi “ Poesia e Civiltà” che si terrà presso l’Agrilatina allre ore 21.30. Cantautore e polistrumentista, nel 2017 ha ricevuto il “Premio Nuovo Imaie” al “Premio Tenco” per la migliore interpretazione. Nel 2019 vince il premio Mei come miglior artista indipendente dell’ anno. Giovanni Truppi propone sonorità espressive e complesse, spesso provocatorie e mai banali. La sua ricerca musicale esula da ogni progetto e fine commerciale, partita dal rock è approdata al jazz senza mai però poter essere incasellata in un solo genere.

L’appuntamento

È dunque per venerdì 26 e sabato 27 luglio a Latina, per informazioni e biglietti è possibile contattare i numeri 329.6284750 - 346.6674666.

Il programma della manifestazione:

Venerdì 26 luglio

ore 19,30 Musica Itinerante “Roberto D’Erme Quartetto” - Via Eugenio di Savoia

ore 20,30 Jazz al Quadrato “Jazz e ritmi dell’est” Cheers 2 - piazza del Quadrato

ore 22,30 Jazz da Bacco “Quintetto banda” Enoteca Bacco e Venere - via Padre Reginaldo Giuliani

Sabato 27 luglio

ore 12,00 Jazz al Mercato “Filosi in Jazz” - Mercato Coperto via Don Minzoni

ore 21.30 Giovanni Truppi - “Poesia e Civiltà” - Azienda Biodinamica Agrilatina in via Litoranea n.8128