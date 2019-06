JazzFlirt Festival: quattro appuntamenti tra Formia e Itri

Torna un appuntamento ormai classico dell’estate del sud pontino: il JazzFlirt Festival, giunto alla sua 15° edizione.

La rassegna musicale, organizzata dall’associazione JazzFlirt-Musica & Altri Amori, si terrà dal 28 giugno al 28 luglio e consterà di ben quattro appuntamenti: tre che si svolgeranno a Formia e uno a Itri.

L’edizione di quest’anno si intitola Follow the talent e sottolinea la vocazione del festival nella ricerca della genialità, la capacità di ribaltare il conosciuto, l’abilità nell’inventare nuovi dialetti jazzistici. Stimolare la curiosità dell’ascoltatore, creare cortocircuiti, rifiutando l’interpretazione mainstream del jazz che molti altri festival replicano stancamente, o le derive forzatamente giovanilistiche.

Dunque quattro appuntamenti che vedranno arrivare in territorio pontino grandi protagonisti del jazz nazionale e internazionale, come i Pipe Dream, il trio di Maria Grand, Greta Panettieri e l’Orchestra Giovanile di Jazz di Roma

Si comincia venerdì 28 giugno presso l’area archeologica Caposele, a Formia, con i PIPE DREAM. La formazione è il frutto di una collaborazione internazionale tra il violoncellista Hank Roberts e quattro tra i musicisti più creativi e trasversali della nuova scena italiana, Pasquale Mirra (vibrafono), Zeno De Rossi (batteria), Giorgio Pacorig (piano) e Filippo Vignato (trombone). Una formazione dal suono singolare, capace di spaziare tra atmosfere cameristiche, echi africani, new music e folk-rock statunitense.



Secondo appuntamento, domenica 21 luglio, sempre a Formia, con l’Orchestra Giovanile di Jazz di Roma della Scuola Popolare di Musica di Testaccio. Quattordici giovani musicisti che lavorano su un progetto specifico dedicato alle musiche di Duke Ellington scelte ed arrangiate appositamente per questo organico dal M° Mario Raja che ne ha curato la preparazione e la direzione. Il concerto sarà preceduto da un breve open act del DAB trio, formazione locale che si focalizza sulla produzione di brani originali con l'ausilio dell'effettistica e della registrazione estemporanea mediante loop station.



A Itri, al Museo del Brigantaggio, sabato 27 luglio l’atteso concerto del trio della sassofonista ginevrina (ma newyorkese d’adozione) Maria Grand, uno dei nomi più originali, creativi e interessanti della nuova scena jazzistica internazionale. Formatasi con Steve Coleman, ha da subito inanellato una serie di prestigiose collaborazioni per poi affermarsi definitivamente con un EP che ha fatto gridare al miracolo la stampa specializzata. Si presenta alla testa del suo eccezionale trio tutto al femminile, con Linda Oh al contrabbasso (libera da impegni con il quartetto di Pat Metheny) e la formidabile batterista Savannah Harris.

Chiusura in grande stile domenica 28 luglio a Formia, con una delle voci più incantevoli del panorama italiano e internazionale: Greta Panettieri. Cresciuta artisticamente a New York, Greta è una musicista dalla personalità vulcanica che sta facendo sempre più parlare di sé in Italia e all’estero. Non solo cantante e compositrice ma anche multistrumentista - suona il violino, la chitarra, il pianoforte - ed autrice di testi anche per le canzoni dei suoi colleghi, con il suo quartetto presenterà brani del nuovo disco “With Love”.

Anche questo concerto sarà preceduto da un breve open act del Gymnasium Quartet, altra formazione locale che attraverso un repertorio di brani originali, cerca di esplorare sonorità legate al jazz attingendo anche da mondi apparentemente lontani da esso, come la musica classica e la world music.

Il programma del festival:

28 giugno 2019

FORMIA “ARENA CAPOSELE” - ORE 21.30 – INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento dei posti

PIPE DREAM

Hank Roberts - violoncello, voce, Giorgio Pacorig - piano fender rhodes, Filippo Vignato – trombone, Pasquale Mirra – vibrafono, Zeno De Rossi - batteria

21 luglio 2019

FORMIA “ARENA CAPOSELE” - ORE 21.30 – INGRESSO LIBERO fino ad esaurimento dei posti

DAB TRIO

Dario D'Abrosca - Sax Tenore / Tastiera, Ivan D'Abrosca - Basso Elettrico, Rodrigo Bastoni - Batteria

ORCHESTRA GIOVANILE di JAZZ di ROMA della SCUOLA POPOLARE di MUSICA di TESTACCIO.

Direttore ed arrangiatore: Mario Raja

Mario RAJA direzione e arrangiamenti, Federica Carmen SANTORO voce, Francesco NOTARISTEFANO clarinetto, Alessio BERNARDI sax alto, flauto, Marta FRATINI sax alto, Federico PASCUCCI sax tenore, Daniel VENTURA sax tenore, Lorenzo BATOCCHIONI sax baritono, Paolo CASETTI tromba, Francesco FRATINI tromba, Augusto RUIZ trombone, Emmanuel LOSIO chitarra, Alessandro BINTZIOS contrabbasso, Alessio MAGLIARI pianoforte, Luca MONALDI batteria

27 luglio

ITRI – MUSEO DEL BRIGANTAGGIO – ORE 21.30 – INGRESSO libero

MARIA GRAND TRIO presents MAGDALENA

María Grand: saxophone, Linda May Han Oh: bass, Savannah Harris: drums

28 luglio

FORMIA – “ARENA CAPOSELE” – ORE 21.30 - INGRESSO € 13,00

GYMNASIUM QUARTET

Domenico Vellucci – sassofono, Paolo Zamuner – pianoforte, Armando Iacovella – chitarra, Alessandro Forte - batteria

GRETA PANETTIERI QUARTET

Greta Panettieri – voce, Andrea Sammartino – piano e tastiere, Alessandro Paternesi – batteria, Francesco Puglisi – contrabbasso