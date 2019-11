Famiglie a Teatro apre a Priverno con un omaggio a Gianni Rodari

Terza edizione per la rassegna di teatro per ragazzi Famiglie a Teatro che Matutateatro dirige e cura in collaborazione con il Comune di Priverno. La rassegna, che rientra nell’iniziativa sostenuta dalla Regione Lazio “Officina Culturale dei Monti Lepini”, consterà di cinque spettacoli di altissimo livello che porteranno a Priverno compagnie provenienti da tutta Italia e con esse divertimento ed emozioni per grandi e piccini.

In attesa che si concludano i lavori di ristrutturazione del Teatro Comunale sarà presso l’aula magna dell’ex Istituto d’Arte Baboto, in via Matteotti ad ospitare gli spettacoli.

Si parte domenica 10 novembre con lo spettacolo “L’Accento sulla A” di e con Elena Alfonsi, Alessandro Balestrieri e Julia Borretti, una nuovissima produzione di Matutateatro per il pubblico più giovane. Uno spettacolo che omaggia Gianni Rodari in occasione dei 100 anni dalla sua nascita. Favole, novelle e filastrocche e inoltre musica e danze che sapranno catturare l’attenzione dei bambini più piccoli e allo stesso tempo dei genitori.

L’appuntamento

È dunque per domenica 10 novembre alle ore 17.30 presso l’aula magna dell’ex Istituto d’Arte Baboto. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri: 3286115020 – 3291099630

