L’Arte incontra il Costume a Cori

Due giorni per ammirare venti anni di storia del Carosello Storico dei Rioni di Cori con la mostra L’Arte Incontra il Costume.

A cura di Luana Milita, la mostra vedrà in esposizione ben 30 costumi indossati dal 1998 al 2018 dai vari Priori che si sono succeduti. Una mostra che vede partecipare in prima persona la cittadinanza dato che i preziosi costumi sono tutti di privati.

Dunque un modo originale per rivivere la storia di questa splendida manifestazione tradizionale di Cori in una location molto più che suggestiva: l’antica chiesa del SS Salvatore, risalente al XVI secolo, situata nel cuore del centro storico, adiacente gli splendidi resti del tempio dei Dioscuri (I sec a.C.) e l’area di quello che fu il foro dell'antica Cora, eccezionalmente aperta per questa occasione.

La mostra sarà occasione per raccogliere fondi destinati al restauro alla conservazione del patrimonio della chiesa del SS Salvatore, chiunque sarà libero di fare una donazione a suo piacimento.

L’appuntamento

È per sabato 30 novembre dalle 16.30 alle 19.00 e domenica 1 dicembre dalle 10 alle 19 presso la Chiesa del SS. Salvatore.

Gallery