L’Estate di Circe: anche a San Felice tanti appuntamenti fino a ottobre

Musica, enogastronomia, intrattenimento, arte e molto altro ancora: è ricca la programmazione dell’Estate di Circe, la rassegna di eventi estivi organizzata dalla Pro Loco e promossa dal Comune di San Felice Circeo.

Da giugno ai primi di settembre e con alcuni appuntamenti anche a ottobre: ce ne sarà per tutti i gusti e per tutte le età sia nello stupendo centro storico che a Borgo Montenero che sul lungomare. Un’occasione ghiotta per turisti e residenti per vivere una estate di relax e divertimento. Gli eventi sono tutti a ingresso gratuito.

Ecco il calendario degli eventi:

Giugno

Domenica 2

Ore 19.00 Apertura Eventi

Concerto della banda musicale cittadina M° L. CECCARELLI diretta dal M° Luana Petrucci con partenza della parata in piazza Lanzuisi e arrivo ai Giardini di Vigna la Corte

Sabato 8

Ore 18.00 oratorio di Borgo Montenero

VI Convegno Nazionale Mangiare per stare bene

La zucchina dell’Agro Pontino

Lunedì 10

Ore 5.00 San Felice Circeo e Sabaudia

FESTA di S. Maria della Sorresca

Venerdì 14 fino al 16

Ore 11.00 Giardini di Vigna La Corte

Pat-Amatrice

Domenica 16

Ore 9.30 Centro Storico

Circeo in Vespa

Giovedì 20

Ore 20.00 Via IV Maggio - Borgo Montenero

Mulino in Festa

Giovedì 20 e venerdì 21

Ore 20.00 Via IV Maggio - Borgo Montenero

4° Sagra della Bufalina del Circeo

Venerdì 28

Ore 17.00 Piazza Lanzuisi, 1

Manifestazione Ordine Ingegneri della Provincia Di Latina

Ore 19.00 Porta del Parco, Piazza Lanzuisi

Conferenza Templari Cattolici d’Italia

Sabato 29

Ore 11.00 Vigna la Corte

Preparazione delle opere viventi per Body Art

ore 21.30 Gran Finale The Body Art Show

Domenica 30

Ore 18.00 Porta del Parco

Storie di Pietra e di Acqua: passeggiata animata e presentazione dell’omonimo libro

LUGLIO

Venerdì 5 e sabato 6

Dalle ore 20.00 centro storico

Le Notti bianche del Teatro

Sabato 6 e domenica 7

Ore 21.00 Area La Torre - Borgo Montenero

SMILE GAMES Il Borgo Gioca

Giovedì 11

Ore21.30 Villa Quattro Venti

Danilo Rea "Omaggio ai cantautori italiani”

Sabato 13 e domenica 14

Ore 21.00 Area La Torre - Borgo Montenero

SMILE GAMES Il Borgo Gioca

Domenica 14

Ore 21.00 Piazza Busiri Vici - Centro Storico

C.A.M.S. Defilè Tour

Martedì 16

Ore 21.00 Giardini di Vigna la Corte

SUNSET JAZZ FESTIVAL 2019 AT Moonlight

Sinatra’s Mood

Mercoledì 17

Ore 21.00 Giardini di Vigna la Corte

SUNSET JAZZ FESTIVAL 2019 AT Moonlight

Mel Freire Triology guest Paolo Recchia

Giovedì 18

Ore 21.00 Giardini di Vigna la Corte

SUNSET JAZZ FESTIVAL 2019 AT Moonlight

Les Chats Noirs

Sabato 20 e domenica 21

2100 Piazza IV Ottobre - Borgo Montenero

Festival Delle Scuole Di Ballo

Lunedì 22

Ore 21.00 Centro Storico

Circeo's Monday Festival Apeiron & Friend's

Centro Storico

Mercoledì 24

Ore 21.00 Piazza Vittorio Veneto

Le storie di Ieri in Concerto: Omaggio a De Andrè

Giovedì 25

Festeggiamenti in onore di San Felice Martire

Ore 21.00 Piazzale G. Cresci

Ladri di Carrozzelle

Sabato 27

Ore 21.00 Piazza Vittorio Veneto

Spettacolo musicale con band e musicisti locali

Domenica 28

Ore 17.00 Piazza Vittorio Veneto

Giochi popolari per bambini

Ore 21.00 Piazza Vittorio Veneto

Orchestra Spettacolo con Natasha

Lunedì 29

Ore 21.00 Piazza Vittorio Veneto

Concerto di Marco Ligabue

Ore 00.00 Lungomare Circe, loc. La Fratta

Spettacolo Pirotecnico

AGOSTO

Giovedì 1

Ore 21.00 Area La Torre, Borgo Montenero

Festa Dell'agricoltura “Expone”

Cabaret con Alessandro Politi

Venerdì 2

Dalle ore 18.00 Area La Torre, Borgo Montenero

Festa Dell'agricoltura “Expone”

Ore 21.00 Area La Torre, Borgo Montenero

Emozioni di Gianmarco Carroccia

Sabato 3

Dalle ore 19.00 Area La Torre, Borgo Montenero

Festa Dell'agricoltura “Expone”

Ore 21.00 Area La Torre, Borgo Montenero

Antonello Venditti Tribute Band

Domenica 4

Dalle ore 19.00 Area La Torre, Borgo Montenero

Festa Dell'agricoltura “Expone”

Viviana Ullo IncontrAutore

Ore 21.00 Piazza Busiri Vici – Centro Storico

II edizione Libricando sotto le Stelle

Martedì 6 e mercoledì 7

Ore 20.30 Area La Torre - Borgo Montenero

Circeo Musical Project

Venerdì 9

Ore 21.00 Piazza Vittorio Veneto

Marcello Veneziani “Un Mare Di Miti”

Piazza Vittorio Veneto

Sabato 10

Ore 8.00 porto turistico

21° Edizione Ragazzi A Pesca

Ore 21.00 Piazzale G. Cresci

Orchestraccia

Domenica 11

Ore 8.00 porto turistico

21° Edizione Ragazzi A Pesca

Ore 21.00 Piazzale G. Cresci

Dj Set Con Mimmo Errico, Umberto Pagliaroli E Special Guest Albert Marzinotto

Lunedì 12

Festeggiamenti in onore di San Rocco

Ore 21.00 Piazza Busiri Vici – Centro Storico

Circeo'smonday Festival

Duo Alessandrini - Marchetti

Martedì 13

Ore 21.00 Piazzale G. Cresci

Gianluca Grandi Dj Set

Mercoledì 14

Ore 21.00 Piazzale G. Cresci

Orchestra Da Ballo Carioca

Giovedì 15

Ore 21.00 Piazzale G. Cresci

Requeen Tributo Al Queen

Venerdì 16

Ore 21.00 Piazzale G. Cresci

Veronica Creo Canta Laura Pausini

Sabato 17

Ore 21.00 Piazzale G. Cresci

Da Amici Di Maria De Filippi Cassandra Show

Ore 21.30 Piazza Vittorio Veneto

La Musica di Circe

Ore 20.00 Borgo Montenero

Festival Della Birra Artigianale

Da sabato 17 a lunedì 19

Sabato 24

Ore 21.30 Piazza Vittorio Veneto

Giusy Ferreri in concerto

Lunedì 26

Ore 21.00 Piazza Vittorio Veneto

Circeo's Monday Festival: Phoenix Gospel Choir

Da mercoledì 28 a venerdì 30

Ore 21.00 Centro Storico

Circeo Film Festival

SETTEMBRE

Sabato 7

Dalle ore 18.00 Piazzale G. Cresci

Festa del Pesce Azzurro

Sabato 14

Ore 21.00 Piazzale G. Cresci

Festa di Fine Estate

Alberto Laurenti e i Rumba de Mar