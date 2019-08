“L’Uomo Uccello”: il concerto spettacolo di Claudio Montuori nei Giardini del Comune

Concerto spettacolo di Claudio Montuori sabato 10 agosto all’interno dei Giardini del Comune di Latina. L’evento dal titolo “L’Uomo Uccello” avrà inizio alle 21.30 ed è stato romanizzato dal “Circolo H”, come contributo alla rassegna estiva dell’Amministrazione "Latina Estate - Un mare di eventi”.

L’Uomo Uccello di e con Claudio Montuori

“Come definire in poche righe questa straordinaria persona e/o personaggio? Non è esaustivo definirlo Artista di Strada, eppure è un grandissimo della strada. Definirlo maestro? A lui non piace. Dice che che i suoi spettacoli non vogliono essere delle lezioni, bensì delle ‘delizioni’, quindi non si sente un insegnante, tanto meno un professore se mai un messaggero: un volatile profusore - viene spiegato nella descrizione dell’evento -. La creatività, l’estro, la fantasia, l’improvvisazione, le timbriche sonore e vocali, i ritmi giocosi e tribali, le animazioni corporee, le maschere, sono tutte modalità espressive convergenti ed infuse tra loro. Finalizzate ed amalgamate in un unico show ricco di colori e sorprese. Il musicista è l’uomo orchestra al servizio dello spettacolo a cui nel contempo partecipano l’attore, il mimo, il clown, il danzatore, il burattinaio, il giocoliere, il saltimbanco. Tutto ciò da risalto, carattere e originalità allo show. In perenne ricerca, di nuove forme di espressione e comunicazione, in questo ultimo anno ha affinato le proprie capacità interattive, avvalendosi di giochi musicali come il Sound – Contact… Un altro lampante esempio lo realizza tramite l’esecuzione del Valzer degli uccelli… Essendo dice, un individuo suonato di natura, scatta in lui l’esigenza di suonare sugli altri per condividere ancor di più lo stare insieme grazie alla Strada ed alla Musica: linguaggi Universali".