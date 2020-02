La Cena dei Cretini al Teatro Moderno

Arriva al Teatro Moderno di Latina una commedia francese di grande successo da cui hanno tratto un celebre film che ha fatto il giro del mondo e che vanta anche un remake americano: La Cena dei Cretini.

La pièce scritta da Francis Veber (che ne diresse anche il film) fu un grande successo negli anni ’90 e da allora continua a far ridere le platee. In Italia arriva la versione diretta e interpretata da Nino Formicola, accanto a lui attori del calibro di Max Pisu, Alessandra Schiavoni, Andrea Zanacchi, Marco Manzini.

La storia che racconta è forse conosciuta ai più: ogni mercoledì una combriccola di amici buontemponi, annoiati dei classici passatempi organizzano una cena speciale invitando a turno dei malcapitati ritenuti da loro dei “cretini” per riderne e sbeffeggiarli. Finché un giorno Pierre, uno dei buontemponi, invita alla cena del mercoledì Francois e ne accadranno di tutti i colori.

La commedia in un crescendo di gag, malintesi, situazioni comiche e paradossali, farà ridere a crepapelle il pubblico, con acida ironia e graffiante sarcasmo.

L’appuntamento

Come sempre al Teatro Moderno è di quattro repliche venerdì 21 febbraio alle 21.00, sabato 22 alle ore 17 e ore 21 e domenica 23 alle ore 17.30. per informazioni e prenotazioni e possibile contattare il numero 0773 66 05 50, inviare una email all’indirizzo info@modernolatina.it contattare via messaggio la pagina facebook del Teatro Moderno o consultare il sito.

