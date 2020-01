Una manifestazione che prosegue il cammino di scambio con la città francese di Cabourg, gemellata con Terracina già da qualche anno, è “Terracina ospita la Francia a Tavola” in programma dal 31 gennaio al 2 febbraio.

Una kermesse che vedrà la cucina francese protagonista: il 31 gennaio la delegazione francese sarà ospitata dagli studenti dell’Istituto Alberghiero “A. Filosi” con i quali intratterrà un interessante confronto culinario.

Nella giornata di sabato 1 febbraio ci si sposterà presso lo splendido Hotel Torre del Sole sul lungomare terracinese per la cena di Gala che vedrà protagonisti: lo Chef del Grand Hotel di Cabourg - Jérôme Lebeau, la famosa gastronomia Le fils du Pôvre di Nicholas Cherrier e la celebre Pastisserie Dupont con le creazioni di Jean-Pierre Etienvre Meilleur Ouvrier de France. La cena sarà a numero chiuso su prenotazione.

Domenica 2 febbraio invece le porte dell’Hotel Torre del Sole si apriranno al grande pubblico che dalle 15 alle 21 potrà partecipare a degustazioni dedicate alle prelibatezze della cucina francese e delle tipicità ed eccellenze locali tra interessanti confronti e interpretazioni: vini, formaggi, dolci, olii, prodotti di norcineria ecc. saranno gli attori principali in un’atmosfera elegante in compagnia dei produttori.

L’appuntamento

È dunque sullo splendido litorale di Terracina sabato sera per la cena di Gala e nel pomeriggio di domenica 2 febbraio per una giornata di degustazione. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 328 3138167 e 335 8208225.

