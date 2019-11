La Gemella Sbagliata a La Feltrinelli

Nuovo appuntamento con gli scrittori pontini a La Feltrinelli di Latina con la presentazione dell’ultimo romanzo di Rossana Carturan “La gemella sbagliata” edita da Edizioni All Around.

Un romanzo che racconta la storia di quattro donne che nel 1970 si incontrano in un treno che è costretto a fermarsi nella notte per via di un attentato terroristico. Le esistenze di queste donne torneranno a intrecciarsi nel corso degli anni, fino a quando Sara verrà a scoprire che la sorella Marianna, con lei sul treno in quella fatidica notte del ’70, è uscita di prigione dopo aver scontato una pena per partecipazione a banda armata e concorso nel rapimento e omicidio di un industriale.

Sullo sfondo di questo delicato intreccio di amicizia, solidarietà, lontananza e riavvicinamenti c’è l’Italia sconvolta dai tragici eventi terroristici fino a giungere ai giorni nostri.

Accanto all’autrice la giornalista pontina Graziella Di Mambro e Rosalia Carturan che modererà l’incontro.

L’appuntamento

È per venerdì 22 novembre alle ore 18.00 presso La Feltrinelli di Latina.

Gallery