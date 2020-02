La Gioia fa parecchio rumore: la presentazione al MUG

Appuntamento per gli amanti della lettura con l’anteprima nazionale della presentazione del romanzo “La Gioia fa parecchio rumore” ultima fatica dello scrittore romano Sandro Bonvissuto edito da Einaudi.

L’incontro al quale parteciperà l’autore stesso si terrà al MUG Museo Giannini di Latina domenica 8 febbraio a partire dalle 18.00.

La Gioia Fa Parecchio Rumore è un romanzo corale che parla d’amore, tra due persone, per la propria famiglia ma anche verso la squadra del cuore. Un amore quest’ultimo che non è solo una simpatia ma una vera fede, che fa raccoglie una famiglia intera davanti alla radio o sul pullmino per le trasferte. Un amore viscerale che unisce e che non si esaurisce mai, accada quel che accada.

Sandro Bonvissuto, classe 1970, osserva l’umanità che passa in un'osteria romana dove fa il cameriere. È laureato in filosofia, per Einaudi ha pubblicato Dentro (2012), è fra gli autori di Scena padre (2013) e La gioia fa parecchio rumore (2020).

È dunque al MUG di Latina domenica 9 febbraio alle 18.00.

