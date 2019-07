La Notte della Luna: Latina festeggia "dal tramonto all'alba"

Organizzata all’interno del fitto programma di eventi estivi promosso dal Comune di Latina, Un Mare di Eventi, arriva la tanto attesa notte bianca di Latina: La Notte della Luna.

Sabato 20 luglio saranno 50 anni che l’uomo ha messo piede sulla Luna per la prima volta e la città di Latina si appresta a festeggiare questo importante evento storico con una notte intera di eventi che avranno il loro culmine nel concerto in piazza del Popolo del giovane rapper romano Achille Lauro. Cinema, musica, danza, spettacolo, arte, astronomia, i cittadini avranno l’imbarazzo della scelta. Inoltre gli esercizi commerciali del centro e i musei saranno aperti tutta la notte.

L’Antigone di Sofocle a Satricum

La serata avrà inizio con lo spettacolo Antigone nella suggestiva location degli scavi archeologici di Satricum presso il Borgo Le Ferriere. Le antiche spoglie del tempio di Mater Matuta accoglierà una rivisitazione della tragedia di Sofocle a cura di Matutateatro, in una scena adattata al luogo si muoveranno Titta Ceccano e Julia Borretti nei panni di Creonte e Antigone, in un’eterna lotta tra gli impulsi naturali e le leggi create dagli uomini.

Astronomia e letteratura al Cambellotti

Anche il Museo Cambellotti punterà la sua attenzione alla luna, alle 20.30 si terrà una vera e propria lezione spettacolarizza di astronomia: “Nascita di un satellite”, da Alessandra Mastrobuono Battisti, ricercatrice italiana del Max Planck Institut fur Astronomie di Heidelberg, l’appuntamento dedicato all’astronomia è a cura dell’Associazione Magma e di Potere alle Storie. All’interno del Cambellotti invece una serie di letture attoriali e citazioni sulla luna nella letteratura attraverso Saffo, Ariosto, Leopardi fino ad arrivare ai nostri giorni.

Il programma Apollo che ha conquistato la luna

Spostandosi un po’ del centro della città presso la Fattoria Prato di Coppola, si terrà alle 20.45 una conferenza sul programma Apollo, con immagini e video di repertorio, ripercorrendo i passi che portarono l’uomo sulla Luna insieme a Luigi Craus, esperto di astronautica e di luna dell’APA. Si potrà osservare un modellino in scala del razzo Saturno V che portò gli astronauti sulla Luna. A seguire un intervento di Francesca Zambon, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica sezione sulle ricadute scientifiche delle missioni Apollo e una passeggiata astronomica tra le stelle e costellazioni del cielo estivo tra scienza, mitologia, musica e poesia. L’Osservatorio APA sarà aperto al pubblico per osservare, non la Luna (assente in quella serata), ma pianeti ed oggetti del cielo più profondo.

Cinema in via Neghelli

Poco distanti da piazza del Popolo, nel parcheggio di Via Neghelli alle ore 21.00 il tema della luna sarà affrontato con una vera e propria maratona di film, una scelta ristretta tra le centinaia di film sul tema, ma che immergerà gli spettatori nell’affascinante tema della conquista dello spazio e del nostro piccolo satellite. Saranno proiettati alcuni grandi classici: Viaggio nella Luna di George Meliés (1905), Totò nella Luna di Steno (1958), Capricon One di Peter Hyams (1978) e infine La Voce della Luna di Federico Fellini (1990).

Il palco in piazza del Popolo

Sul palco nel cuore della città invece si terrà una vera e propria maratona di musica e spettacolo che precederà il concerto di Achille Lauro.

Alle 20.30 si inizierà con lo spettacolo il dj set di Antonello Bortolotto, seguito dallo spettacolo a cura dell’Anfiteatro Academy che proporrà un medley tratto dal musical Pinocchio sulle musiche dei Pooh, in particolare i momenti in cui il burattino di legno si rivolge alla luna per esprimere il desiderio di diventare un bambino in carne e ossa. Tra i partecipanti il giovane Simone Iuè che è stato scelto in questi giorni per dare la voce alla versione italiana del remake Disney di Simba il Re Leone. Di seguito si esibirà il giovane cantautore Latta e la band dei Fanoya che faranno da apertura al concerto di Achille Lauro. Dopo il concerto si continuerà a fare musica in piazza con il dj set a cura di Radio Luna e Radio Immagine.

Musica sul mare all’alba

La notte bianca di Latina si concluderà con uno spettacolo suggestivo: alle 5.30 presso il primo chiosco a sinistra sul lungomare si terrà un concerto a cura delle Associazioni Attori e spettatori per il Tempo Libero” e “Luogo Arte Accademia Musicale”, che vedrà esibirsi Flavia di Tomasso (violino), Cecilia Giacomini (viola) in un medley di brani celebri di Mozart e Hendel, e i maestri di danze sacre e movimenti della School of Self Awarness. Dopo aver assaporato i suoni della musica e della natura e aver visto l’alba in riva al mare si potrà fare colazione tutti insieme e salutare definitivamente La Notte della Luna di Latina.