La Notte delle Scienze al Liceo Leonardo Da Vinci

Una serata tutta dedicata alle scienze nelle loro varie applicazioni è “La notte delle scienze” organizzata dai docenti e studenti del Liceo Leonardo Da Vinci di Terracina per venerdì 10 gennaio a partire dalle 18.00.

Astronomia, Botanica, Medicina, chimica, matematica, biologia, fisica e molto altro ancora in una serata divertente il cui obiettivo è quello di far avvicinare il pubblico a materie sempre ritenute difficili o noiose.

Dalla visita guidata al planetario dove si conosceranno anche gli strumenti astronomici per non vedenti, all’esecuzione di esperimenti di chimica e microbiologia durante i quali si conosceranno meglio i batteri responsabili delle malattie più comuni e i plancton che popolano i nostri mari, l’osservazione ravvicinata degli insetti più comuni e delle piante tipiche delle nostre zone. E ancora mostre fotografiche, laboratori di matematica e chimica e convegni dedicati a temi attuali come la conoscenza degli antibiotici e il loro uso al giorno d’oggi, il clima che caratterizza le nostre zone e un affascinante incontro per parlare dei buchi neri osservati anche attraverso l’interpretazione letteraria e cinematografica della fantascienza.

L’appuntamento

È dunque presso il Liceo Leonardo Da Vinci di Terracina a partire dalle ore 18.00.

foto tratta dal sito istituzionale del liceo Leonardo da Vinci

Gallery