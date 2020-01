“La penisola che non c’è” presentato a Latina

Un curioso viaggio nell’Italia di oggi attraverso i sondaggi è quello che presenta Nando Pagnoncelli col suo ultimo libro “La penisola che non c’è”.

Nando Pagnoncelli è presidente dell’Ipsos Italia, il più grande e importante istituto di ricerca e sondaggi del nostro paese. Cura la rubrica “Scenari” del Corriere della Sera, è un noto volto televisivo per la sua presenza fissa a DiMartedì di Giovanni Floris su La7, insegna Analisi della pubblica opinione all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Pagnoncelli racconta come lo strumento del sondaggio sia uno strumento prezioso per comprendere il nostro Paese, uno strumento che ne mette in luce le mille incoerenze: le opinioni contraddittorie degli italiani diventano specchio di un Paese pieno di idiosincrasie, ipocrisie, ma anche potenzialità inaspettate.

Giovedì 30 gennaio Nando Pagnoncelli sarà a Latina, presso la “Enzo De Pasquale” del Comune per presentare “La penisola che non c’è”, accanto a lui il Sindaco Damiano Coletta. A moderare l’incontro il giornalista Vittorio Buongiorno.

Foto tratta dalla pagina facebook di Nando Pagnoncelli

Gallery