La Radio e il Suono: a Piana delle Orme la 17° edizione

Appuntamento ormai tradizionale a Piana delle Orme per tutti gli appassionati di radio e tecnologie del passato, torna per la sua XVII edizione La Radio e il Suono.

Un momento di incontro e condivisione per appassionati, collezionisti, tecnici ed esperti del settore. Due giorni in cui si potrà passeggiare tra apparecchi hi-fi, giradischi, baracchini cb, e inoltre radio d’epoca, fonografi e altre apparecchiature di altri tempi.

Saranno a disposizione dei visitatori tanti stand dove si potranno trovare esposti radio vintage, apparecchiature radioamatoriali, componentistica, sistemi elettronici avanzati e tanto altro. Anche in questa edizione non mancherà l’area dedicata al surplus militare ed una speciale area dedicata al mondo dei radioamatori, tra questi il 773radiogroup che allestirà una stazione radioamatoriale multi-operatore che opererà in banda 40/20m (SSB) e in modalità (PSK), con il nominativo speciale: IIØMPO.

Tornerà anche Piergiulio Subiaco e il suo tavolo degli esperimenti dove insegnerà ai ragazzi i primi rudimenti del mondo dell’elettronica e della radio.

L’appuntamento

È come sempre nella splendida cornice di Piana delle Orme per sabato 28 settembre dalle 9.00 alle 18.00 e domenica 29 dalle 9.00 alle 15.00.

Gallery