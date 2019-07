La sera della Luna Rossa: porte aperte all’Azienda Ganci per ammirare il cielo stellato

In occasione dell’Eclissi di Luna che si terrà martedì 16 luglio, l’Azienda Agricola Ganci apre le sue porte al pubblico e organizzata una serata di osservazione delle stelle e dei pianeti in collaborazione con l’Associazione Pontina di Astronomia.

Un vero e proprio picnic lunare, durante il quale degustare gli ottini panini con prodotti a km zero e biologici dell’azienda, stendersi sul prato e godersi lo spettacolo del cielo stellato e approfittare delle postazioni con telescopi per osservare non solo la Luna eclissata ma anche numerosi altri oggetti celesti tra cui i due più grandi pianeti del sistema solare: Giove con le sue lune e Saturno con i suoi meravigliosi anelli. Gli esperti astrofili dell’APA (Associazione Pontina di Astronomia) accompagneranno il pubblico in una emozionante passeggiata astronomica tra scienza, miti, musica e poesia a spasso tra le più belle costellazioni del cielo estivo.

Il programma prevede l’ingresso dalle 19.30, dalle 20.00 alle 21.30 il ritiro dei panini precedentemente prenotati e poi il relax sotto il cielo stellato e l’osservazione della suggestiva eclissi.

L’appuntamento

È dunque per martedì 16 luglio a partire dalle 19.30 presso l’Azienda Agricola Ganci .