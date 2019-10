A Maenza “La Storia” di Elsa Morante letta da Iaia Forte

Prosegue la bella iniziativa Piccoli comuni incontrano la cultura della Regione Lazio realizzato da ATCL in collaborazione con LazioCrea. Dal 28 settembre al 30 novembre, l’intero territorio sarà attraversato da concerti, spettacoli, attività per bambini, danza, incontri per un totale di 25 compagnie, 110 tra attori e tecnici, 20 tra studiosi e scrittori: un calendario di eventi alla scoperta del territorio. Il secondo appuntamento a Maenza si terrà sabato 5 ottobre e vedrà protagonista l’attrice Iaia Forte.

Nella splendida cornice del Castello Baronale di Maenza l’attrice leggerà alcuni brani tratti da uno dei più famosi romanzi del Novecento: La storia di Elsa Morante. Il toccante racconto della Seconda Guerra Mondiale ambientato tra i quartieri romani martoriati dai bombardamenti e le borgate di periferia, in cui si muovono formazioni partigiane e nazifascisti.

Un testo fondamentale che ancora oggi mostra tutta la sua attualità e universalità, la cui lettura è imprescindibile per tutti gli italiani.

L’appuntamento

È per sabato 5 ottobre alle ore 21.00 nello splendido Castello Baronale di Maenza. l’ingresso è gratuito.